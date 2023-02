Fortaleza empresta Matheus Jussa para o Cruzeiro até o final de 2023

Volante de 26 anos tem contrato com o Tricolor até 2024, mas não havia sido reintegrado após retornar do Catar. Jogador já se apresentou à Raposa em Belo Horizonte

Depois de acertar a saída do goleiro Luan Polli em comum acordo, o Fortaleza definiu o destino de outro jogador: o volante Matheus Jussa foi emprestado ao Cruzeiro até o final desta temporada. O meio-campista já está em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato. A informação foi divulgada pela Itatiaia e confirmada pelo Esportes O POVO.

No segundo semestre de 2022, o paulista de 26 anos foi cedido ao Qatar SC por 50 mil dólares (cerca de R$ 258 mil na cotação da época). O vínculo se encerrou em dezembro, e Jussa retornou para a capital cearense, mas não se reapresentou ao Tricolor, fazendo trabalhos físicos com um personal particular.

No país-sede da última Copa do Mundo, o volante assumiu a camisa 5 e virou titular. Entre a Liga do Catar e a Taça da Liga, disputou 11 partidas e marcou três gols pelo time aurinegro, onde foi companheiro do espanhol Javi Martínez, campeão mundial em 2010 com a seleção nacional.

O meio-campista chegou ao Fortaleza em 2021, emprestado pelo Oeste, e foi adquirido em definitivo após bom desempenho, firmando contrato até 2024. Na última temporada, porém, sofreu com oscilações e perdeu espaço no elenco. No total, Jussa atuou 80 vezes com a camisa do Leão.

