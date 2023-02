Goleiro Luan Polli deixa o Fortaleza e acerta com o Coritiba até 2024

Arqueiro de 29 anos estava no Tricolor desde julho de 2022, mas não entrou em campo. Camisa 25 rescinde com o Leão para se transferir em definitivo para o Coxa

Após seis meses e sem ter tido oportunidade de entrar em campo, o goleiro Luan Polli está de saída do Pici. O arqueiro de 29 anos entrou em acordo com o Fortaleza para ser liberado em definitivo e acertou com o Coritiba até o final de 2024. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO.

O camisa 25 foi contratado pelo Tricolor em julho de 2022, com vínculo até o final da atual temporada. Assumiu o posto de reserva de Fernando Miguel, junto com Marcelo Boeck, e viu a concorrência aumentar este ano com a chegada de João Ricardo, ex-Ceará.

Sem espaço, Luan Polli entrou na mira do Coxa, que concretizou o acerto por dois anos. O goleiro rescindiu o contrato com o Leão para se transferir para Curitiba, onde já estão Robson, também ex-Fortaleza, e Victor Luís, ex-Ceará. O elenco de Juan Pablo Vojvoda tem Fernando Miguel, João Ricardo e Kennedy como opções para a meta.

Natural de Meleiro, em Santa Catarina, Polli foi revelado pelo Figueirense. Ao longo da carreira, teve passagens por Flamengo, Boa Esporte, Sport e o próprio Atlético-GO, além do Naxxar Lions, de Malta.

O goleiro viveu a melhor temporada da carreira em 2020, quando foi titular no Leão da Ilha do Retiro, com 43 partidas disputadas. Neste ano, pelo Dragão, entrou em campo 20 vezes. Luan Polli tinha assumido a posição no time goiano justamente após a saída de Fernando Miguel para o Fortaleza, mas perdeu a vaga para Ronaldo.

