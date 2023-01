Tomás Pochettino se destaca em primeiros jogos pelo Fortaleza

O argentino de 26 anos marcou o gol da vitória do Tricolor do Pici sobre o Barbalha, já nos acréscimos. O duelo foi realizado neste domingo, 29, pelo Campeonato Cearense

Ao lado de Juan Martín Lucero, a chegada de Tomás Pochettino é considerada como uma das principais contratações do Fortaleza para 2023. Dessa forma, as expectativas criadas pelos torcedores do clube com relação ao atleta não são baixas e, pelo menos em seus dois primeiros jogos, o meia tem correspondido bem.

Depois de uma boa exibição na partida de estreia, o argentino de 26 anos teve influência direta na vitória por 2 a 1 do Fortaleza sobre o Barbalha, no final da tarde deste domingo, 29, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Mesmo saindo do banco de reservas, ele marcou o segundo e definitivo gol do Tricolor na partida. O detalhe é que o tento foi marcado já nos acréscimos da etapa final.

“Bom, estou muito feliz pelo meu primeiro gol no Fortaleza. Foi decisivo para a vitória. Sigo muito feliz e o grupo merecia”, disse Pochettino após marcar o tento que sacramentou o quinto resultado positivo da equipe, em cinco jogos, na temporada de 2023.

Para além do gol, a presença de Pochettino mais uma vez deu uma cara nova ao meio de campo do escrete vermelho-azul-e-branco contra o Barbalha. O meia aliou subidas ao ataque, que geralmente resultaram em finalizações de média distância ou entradas na área, com passes curtos ou longos para ajudar na distribuição de jogo.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Sergipe, na última quinta-feira, 26, o camisa 7 do Leão do Pici já havia se destacado por mostrar essas mesmas características dentro de campo, que ajudam a suprir a carência de um organizador no meio de campo da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Em seu jogo de estreia, Pochettino acumulou bons números e empolgou os torcedores tricolores.

O Fortaleza anunciou a contratação de Tomás Pochettino no dia 6 de janeiro, mas apenas no último dia 23, o atleta foi regularizado e ficou livre para estrear. O Tricolor adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador junto ao Austin FC, dos Estados Unidos, na negociação, e firmou contrato até 31 de dezembro de 2025. Valores não foram divulgados.



