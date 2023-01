Pikachu cobra melhor pontaria do Fortaleza após vitória: "A gente precisa evoluir"

O Fortaleza sofreu, mas conseguiu a quinta vitória na temporada e a terceira no Campeonato Cearense. Na tarde deste domingo, 29, o Leão do Pici bateu o Barbalha por 2 a 1 com um gol nos acréscimos do segundo tempo, pela terceira rodada do estadual. Após o confronto, ainda na beira do gramado, o ala Yago Pikachu conversou com a imprensa.

Mesmo com a vitória sofrida, o camisa 22 do Leão do Pici ressaltou a felicidade da equipe em conquistar mais três pontos. O atleta destacou o processo de evolução pelo qual o time se encontra, além de comentar sobre a postura defensiva adotada pelo Barbalha na partida.

Sobre o assunto Fortaleza sofre primeiro gol na temporada, mas vence Barbalha pelo Cearense

Jogos entre Fortaleza e Deportivo Maldonado terão transmissão exclusiva em streaming

Fifa sinaliza positivamente ao Fortaleza e frustra Colo-Colo no caso Lucero

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Primeiro que estamos felizes, o importante é vencer. Todo mundo sabe que a gente está em um processo de evolução ainda. Sabemos que esses times ficam muito atrás e você saindo na frente, acaba tendo mais tranquilidade e acha que o jogo vai ser mais fácil do que imagina. Mas sabemos que uma bola parada decide e foi o que aconteceu no primeiro tempo. Acho que a única chance que eles conseguiram passar da intermediária foi na hora do pênalti e em uma cobrança de escanteio."

Para finalizar, Pikachu cobrou uma melhor pontaria do Fortaleza. O atleta reconheceu que a equipe encontrou maiores dificuldades dentro do jogo devido às inúmeras oportunidades desperdiçadas durante os mais de 90 minutos.

"A gente sofreu porque perdemos inúmeras oportunidades de gols, coisa que a gente precisa evoluir muito, melhorar. Tanto no estadual como na Copa do Nordeste a gente vai encontrar adversários que vão jogar todos lá atrás, no contra-ataque, na bola parada, e a gente tem que aprimorar. Independente disso, temos que vencer os jogos. Esse é o nosso objetivo."

Tags