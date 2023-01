Vojvoda elogia volume de jogo do Fortaleza, mas reconhece má pontaria da equipe

O Fortaleza segue com 100% de aproveitamento na temporada de 2023. Neste domingo, 29, o Leão conquistou a quinta vitória ao superar o Barbalha por 2 a 1 pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Após o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a dificuldade da partida, além de falar sobre as oportunidades desperdiçadas por sua equipe.

"Muito difícil. Uma partida que se complicou. Principalmente no primeiro tempo fizemos muitas situações de gol, mas está faltando o mais importante, que é fazer o gol. Mas tenho que confiar nos jogadores, que têm qualidade para melhorar essa situação. O time gera jogadas de gol. Agora o nosso foco tem que estar nas finalizações. São partidas que o adversário está muito fechado, mas temos qualidade para superar estas dificuldades."

A vitória do Leão do Pici foi sacramentada apenas nos acréscimos do confronto. O argentino Tomás Pochettino balançou as redes do Barbalha nos minutos finais. Vojvoda destacou a importância de insistir e acreditar na vitória até o último momento.

"Insistir, continuar, acreditar. São fatores que são importantes dentro do futebol. Nós ganhamos partidas assim também no Brasileirão, nos últimos minutos. Mas temos que melhorar. Corrigir os erros e continuar com a cabeça na frente."

Para finalizar, o comandante argentino elogiou o volume de jogo do Tricolor no confronto. Na mesma fala, Vojvoda ressaltou que o Fortaleza também precisa saber jogar contra o relógio, como foi o caso da segunda etapa do jogo diante do Barbalha.

"O volume de jogo foi bom, tanto no primeiro como no segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo de mais combinações, de tabela, de entradas por dentro. No segundo tempo estávamos jogando com um resultado incomum, que sabíamos que tínhamos que ganhar, jogamos contra o relógio também. Então jogar contra o tempo e a ansiedade também são fatores que temos que saber jogar."

