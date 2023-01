Veja números de Pochettino em estreia pelo Fortaleza

O argentino de 26 anos estreou pelo Leão do Pici na noite desta quinta-feira, 26, na vitória por 1 a 0 contra o Sergipe

Um dos principais reforços do Fortaleza para a temporada de 2023, o meia Tomás Pochettino realizou o primeiro jogo no novo clube na noite desta quinta-feira, 26. O atleta foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Sergipe, em jogo adiantado da quinta rodada da Copa do Nordeste.

Ainda em fase de adaptação, Pochettino jogou 69 minutos e pôde revelar um pouco de seus atributos aos torcedores. O meia mostrou ter boa chegada ao ataque, por meio de passes ou condução de bola, além de ter capacidade de construir o jogo a partir do campo de defesa.

Segundo o Footstats, site especialista em estatísticas no futebol, o meia argentino deu 26 passes certos em 30 tentados. Com relação a finalização, Pochettino arriscou apenas uma vez e acertou a meta do goleiro Dida, que fez a defesa. Ele ainda deu quatro assistências para finalizações dos companheiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fortaleza anunciou a contratação de Tomás Pochettino no dia 6 de janeiro, mas apenas na última segunda-feira, 23, o atleta foi regularizado e ficou livre para estrear. O Tricolor adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador junto ao Austin FC, dos Estados Unidos, na negociação, e firmou contrato até 31 de dezembro de 2025. Valores não foram divulgados.

Veja os números de Pochettino contra o Sergipe

Passes: 26 certos e 4 errados

Finalização: 1 certa

Cruzamentos: 3 certos e 5 errados

Lançamentos: 1 errado

Drible: 1 certo

Virada de jogo: 1 certa

Assistência para finalização: 4 certas

Rebatida: 1 certa

Faltas cometidas: 3

Perda de posse: 3

Minutos jogados: 69

Tags