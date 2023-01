Com gol de Pochettino nos acréscimos, Fortaleza vence Barbalha pelo Cearense

O Leão do Pici venceu a Raposa por 2 a 1 com gol nos acréscimos, pela terceira rodada do estadual de 2023. O duelo aconteceu na Arena Romeirão

O Fortaleza superou a boa defesa montada pelo Barbalha neste domingo, 29, para conquistar mais uma vitória e seguir com 100% de aproveitamento em 2023. O Leão superou o time do interior por 2 a 1, com gol nos acréscimos de Pochettino, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. O palco do confronto foi a Arena Romeirão, em Juazeiro.

O jogo

Depois de um breve atraso devido problemas na rede de uma das metas e vestimentas de jogadores do Barbalha, a bola rolou na Arena Romeirão. O cenário de início de jogo não surpreendeu. Pressionando o Barbalha, o Fortaleza teve total controle dos primeiros 15 minutos e logo chegou ao gol.

Por volta dos dez minutos, a estrela da jovem promessa Sammuel brilhou no confronto. O meia, que caiu nas graças da torcida leonina neste começo de temporada, recebeu passe açucarado de Lucas Esteves e, já dentro da área, finalizou de primeira para abrir o placar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O gol não fez o ímpeto do Fortaleza diminuir. Logo após Sammuel inaugurar o marcador, o Tricolor do Pici criou novas oportunidades para aumentar a vantagem. Primeiro, Hércules finalizou de fora da área e a bola foi no centro da meta. No lance seguinte, Romero chutou, mas sem rumo.

Depois de um começo forte do sistema ofensivo, a defesa do Fortaleza começou a dar espaços e o Barbalha aproveitou. A Raposa passou a se aventurar mais no ataque e, com um chute de Romário, obrigou Fernando Miguel a fazer grande defesa aos 17 minutos.

O jogo parecia caminhar para o intervalo com o Fortaleza em vantagem. Entretanto, nos minutos finais da etapa inicial, Habraão derrubou o atleta adversário dentro da própria área e o juiz marcou pênalti. Eduardo não desperdiçou e empatou a partida. O gol do Barbalha foi o primeiro sofrido pelo Leão em 2023.

Na volta do intervalo, o técnico Juan Pablo Vojvoda botou alguns jogadores considerados titulares em campo. Thiago Galhardo e Pochettino entraram nos lugares de Pedro Rocha e Ronald. As mudanças surtiram efeito e o Fortaleza começou a segunda etapa sufocando o Barbalha.

Mesmo com a grande pressão exercida nos minutos iniciais, o Leão não conseguiu chegar ao gol. Portanto, Vojvoda fez novas alterações e promoveu a estreia de Júnior Santos, que retornou ao clube. Pikachu também entrou.

A falta de pontaria atrapalhava o Fortaleza de marcar o segundo gol. A equipe da capital criava boas oportunidades, mas não conseguia finalizar da melhor forma para balançar as redes.

Dessa forma, o jogo caminhava para terminar empatado em 1 a 1. Porém, já nos acréscimos, o Fortaleza conseguiu o gol salvador com Tomás Pochettino, argentino recém-contratado. Thiago Galhardo deu ótimo passe para o meia, que dentro da área finalizou forte e estufou as redes de Lyon, garantindo a vitória leonina.

Tags