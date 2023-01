Romero celebra entrada em campo com filho após vitória diante do Campinense

A vitória do Fortaleza diante do Campinense foi especial para o argentino Silvio Romero não somente pelos três pontos ou pelo gol marcado no triunfo. Antes de a bola rolar, o centroavante pôde entrar em campo com o filho Mateo, em um momento que foi emocionante para o jogador e toda a sua família.

Em coletiva nesta quarta-feira, 25, o atleta descreveu o momento como gratificante e compartilhou que o filho de sete anos merece desfrutar do ambiente de jogos.

"Muito gratificante. Ele trabalha muito para conseguir fazer pequenas ações que para muita gente poderia ser insignificante e para ele é muita coisa. Sabemos todo o trabalho que ele faz e, para um pai, é muito gratificante que ele desfrute de entrar em campo em um jogo, de estar com a torcida, escutar canções e esse tipo de coisa que acontece no estádio. É como se fosse um sonho para a gente poder compartilhar com ele todas essas situações", disse.

Mateo, o filho de sete anos de Silvio Romero, é uma pessoa com deficiência. Um dos motivos pelo qual o atleta acertou com o Fortaleza em 2022, inclusive ressaltado pelo próprio (relembre aqui), foi o suporte que o clube prometeu dar à criança, que necessita de acompanhamento personalizado.

