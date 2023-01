Fortaleza está entre os cinco clubes com mais de 1 milhão de público em 2022

No ano passado, o Fortaleza fez história dentro e fora de campo. Ao longo da temporada, o time tricolor atraiu 1.108.786 torcedores ao estádio e entrou em um seleto grupo de times que levaram mais de 1 milhão de torcedores às arenas. Ao lado do Leão, estão Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, respectivamente.

O estudo foi feito e divulgado nesta terça-feira, 24, pela PLURI Consultora, empresa especializada em em gestão, governança, finanças e marketing esportivo.

Sucesso durante o ano

Em 2022, o time tricolor conquistou a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense de forma invicta. Além disso, chegou às quartas de final da Libertadores da América, a primeira de sua história.

No Campeonato Brasileiro, o Leão fez uma campanha arrasadora no segundo turno: saiu da lanterna e conquistou classificação para a Pré-Libertadores. Já na Copa do Brasil parou nas quartas, quando foi eliminado pelo Fluminense.

Todo esse desempenho dentro das quatro linhas impulsionou, cada vez mais, a torcida tricolor a prestigiar o Fortaleza na Arena Castelão. Na Libertadores, por exemplo, o Leão atraiu 169.917 torcedores em quatro jogos.

O maior público do clube leonino no ano ocorreu na decisão da Copa do Nordeste, contra o Sport. 60.045 pessoas marcaram presença no jogo que marcou a conquista do bicampeonato regional.

Confira o top-5 dos clubes que levaram mais de 1 milhão de torcedores em 2022:

Flamengo - 1.732.946

Corinthians - 1.361.945

São Paulo - 1.243.373

Palmeiras - 1.235.240

Fortaleza - 1.108.786

