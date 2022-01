Apresentação de Romero: escolha pelo Fortaleza, recusa ao Ceará e estreia no Leão

Principal contratação do Leão para 2022, o argentino comentou sobre o que foi crucial para acertar com o clube do Pici e recusar a oferta do Ceará, a expectativa de encontrar a torcida do Leão no estádio, os ídolos no futebol e quando pode estrear

O atacante Silvio Romero foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta terça-feira, 25, em coletiva realizada no Castelão. Principal contratação do Leão para 2022, o argentino comentou sobre o que foi crucial para acertar com o clube do Pici e recusar a oferta do Ceará, a expectativa de encontrar a torcida do Leão no estádio, os ídolos no futebol e quando pode estrear. O Esportes O POVO mostra abaixo as principais respostas do jogador.

O que foi fundamental para aceitar a proposta do Fortaleza

- Uma das principais questões que se manejou nas negociações foi o tema familiar. Tenho dois filhos. Um deles com uma dificuldade. Fortaleza colocou tudo à disposição para que quando Mateo estivesse aqui tivesse todas as comodidades, se sentisse como na Argentina com sua família. Foi a maior virtude da negociação. Para mim é o mais importante. Desde o minuto zero que estamos em Fortaleza todo o clube e a cidade nos deu as condições que precisamos fora do campo.



Sim ao Fortaleza, não ao Ceará

- Na negociação tanto com Ceará quanto com Fortaleza, encontrei no Fortaleza uma condição muito boa em plano familiar sobretudo. Sobre o clube, ajudou muito que a comissão técnica seja argentina. O clube está em projeto ambicioso com muita projeção. Foi isso que inclinou a balança para o lado do Fortaleza. Ambiente familiar que recebi foi importante. Sei que tomei a decisão correta.

Quando estará preparado para a estreia

- Isso quem vai decidir é o treinador de acordo com seu critério. Eu vou me esforçar ao máximo para que possa estar o quanto antes. vai ser uma decisão dele. Vamos respeitar e contribuir com muita humildade para o melhor para o grupo e Fortaleza.

Torcida tricolor

- Sei que é uma torcida muito apaixonada, que acompanha muito, que eleva o ambiente de jogo. Esperamos que para o nosso jogo seja vantagem, um apoio muito grande, que os rivais sintam essa pressão. É tentar tirar vantagem no Castelão, que é um estádio complicado. Esperamos que seja complicado para os rivais que venham de visitante.

Ídolos no futebol

- Meu ídolo é Maradona. Maradona e Messi, são os dois. Argentina, assim como Brasil tiveram ótimos atacantes. E são motivações para qualquer um quando pequeno que queria ser como eles. O Messi marcou uma parte importante da história. Para nós argentinos, é muito bom ter eles como ídolos. Imagina as crianças do Brasil que têm seus ídolos, como Ronaldo, Romário, Bebeto, Neymar, este mais contemporâneo. São países muito apaixonados, futeboleiros. É importante para um que começa no futebol e tenha essa referência de paixão.



Escola pela camisa 9

- O número 9 foi uma coincidência porque saiu o Wellington. Então houve essa possibilidade. Seja qual for o número, espero ajudar com gols e boas atuações.

Expectativas

- Quero agradecer publicamente o esforço do Fortaleza para que nós estejamos aqui. Venho com muita expectativa. Encontrei um clube muito familiar e organizado, que realizou um grande ano em 2021. Um grupo de jogadores junto com a comissão técnica, que estão escrevendo parte da história muito rica desse clube. Eu venho a somar ao máximo que posso. Temos um grande ano pela frente com muitas competições, é a primeira vez em Libertadores. Isso também gera expectativa muito grande. Esperamos que esse ano seja muito bom para todos.

