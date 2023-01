Mesmo com rodízio, Fortaleza ainda não sofreu gol na temporada

O Fortaleza começou a atual temporada com pé direito. Com um elenco mais robusto em relação ao ano anterior, o time tricolor venceu os três jogos que disputou até o momento.

Pelo Campeonato Cearense, o Leão venceu Iguatu e Caucaia por 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente. Já na Copa do Nordeste, o triunfo leonino ocorreu diante do Campinense. Na ocasião, o Tricolor venceu a equipe paraibana por 2 a 0.

Além das três vitórias, é importante dar ênfase ao desempenho do setor defensivo do Fortaleza, que ainda não sofreu gol em 2023 mesmo passando por rodízio.

Mudanças na defesa

Na estreia da temporada, contra o Iguatu, o time tricolor teve a defesa composta por Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Ceballos. Na ocasião, o esquema tático adotado foi o 3-4-3 com Yago Pikachu e Lucas Crispim ocupando as alas.

Já no segundo jogo, com um time completamente modificado diante do Caucaia, Vojvoda optou por escalar João Ricardo; Brítez, Ceballos e Titi. Dessa vez, o Leão iniciou em um 3-5-2 com Dudu e Bruno Pacheco nos corredores laterais dando suporte ao setor defensivo.

Depois dos jogos do Cearense, o técnico argentino testou mais uma formação no trio defensivo diante do Campinense, pelo Nordestão: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Titi. Diante da Raposa, Pikachu e Lucas Esteves foram os alas no esquema 3-5-2.

Até o momento, apenas o jovem zagueiro Habraão ainda não foi utilizado. Em 2022, ele disputou sete jogos pelo time profissional, sendo cinco pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Brasil. Além disso, marcou um gol na derrota tricolor contra o Coritiba no primeiro turno da Série A. Na posição de goleiro, Luan Polli e Kennedy também não foram testados.

