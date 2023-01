Destaque na Copinha, Amorim treina entre os profissionais do Fortaleza pela primeira vez

O meia de apenas 17 anos esteve na reapresentação da equipe profissional do Leão do Pici nesta segunda-feira, 23

Um dos destaques do Fortaleza na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o meia Amorim foi novidade na reapresentação do elenco profissional do clube nesta segunda-feira, 23. O jovem atleta de 17 anos participou da atividade com o restante do grupo principal no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

Já no período da noite, após o treinamento, o meia foi às redes sociais para comemorar a participação na atividade: “Primeiro treino como profissional. Mais uma etapa concluída. Só agradecer e trabalhar ainda mais para corresponder às expectativas e fazer o melhor pelo Fortaleza.”

Amorim foi um dos principais nomes da boa campanha do Fortaleza na Copinha. O meia esteve entre os titulares de Leandro Zago, técnico da equipe, em cinco dos seis jogos na competição e marcou dois gols. Um dos tentos aconteceu na derrota por 2 a 1 para o Santos, nas quartas de final.

Em coletiva de imprensa realizada após a vitória sobre o Campinense, no último sábado, 21, o técnico Juan Pablo Vojvoda já havia dito que iria incorporar alguns atletas da base na equipe profissional. Dias depois, Amorim realizou o primeiro treino sob comando do argentino.

"Vamos incorporar um ou dois jogadores mais e também atletas do suplente (base) para nos ajudar. São muitas competições, jogamos a cada três ou quatro dias e precisamos de um amplo elenco. No campo de contratações, ainda não estão fechadas. Continuamos trabalhando com CIFEC, diretoria e estamos analisando quem chega ao Fortaleza. Há posições que necessitamos reforçar e seguimos trabalhando nisso."



Amorim aparece em post do Fortaleza

O Fortaleza fez o tradicional post com imagens do treinamento da equipe profissional. O meia Amorim apareceu em uma das fotos divulgadas pelo clube, o que causou um alvoroço positivo na torcida. Nos comentários da publicação, os tricolores comemoraram a presença da promessa na atividade.

