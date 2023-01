Regularizado, Pochettino pode estrear pelo Fortaleza

Meia treina no Pici desde o dia 9 de janeiro e aguardava a documentação internacional para ter o nome registrado no BID, o que aconteceu nesta segunda-feira, 23

O meia argentino Tomás Pochettino foi regularizado e pode estrear pelo Fortaleza. O jogador é opção para o duelo contra o Sergipe, que acontece nesta quarta-feira, 25, no PV, pela Copa do Nordeste.

Pochettino treina no Pici desde 9 de janeiro e teve que esperar duas semanas para ser regularizado porque esperava a documentação. O nome dele foi registrado no BID da CBF nesta segunda-feira, 23.

Apto a jogar com a camisa tricolor, Pochettino vestirá o número 7 e a expectativa é que ele se firme no time titular. O meia já trabalhou com o técnico Juan Pablo Vojvoda em outras duas oportunidades, portanto o comandante tricolor sabe bem como utilizar o atleta em campo.

Com a regularização de Pochettino, apenas o atacante argentino Juan Martín Lucero não tem condições legais de jogar pelo Fortaleza, do atual elenco. Ele espera ter o nome publicado no BID.



