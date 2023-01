Agenda: veja data e horário dos próximos jogos do Fortaleza

Até o final de janeiro, Tricolor do Pici disputa três partidas entre Campeonato Cearense e início da Copa do Nordeste

O Fortaleza se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 19, no Pici, após vitória diante do Caucaia pelo Campeonato Cearense 2023. Até o final de janeiro, a equipe comandada por Vojvoda entra em campo em três datas diferentes em duelos válidos pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Cearense.

O próximo jogo do Fortaleza será diante do Campinense. No próximo sábado, 21, os dois times se enfrentam às 17h30min, no estádio Presidente Vargas, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Cinco dias depois, na quinta-feira, 26, o Leão enfrenta o Sergipe, também no PV, às 20 horas, pela segunda rodada do certame regional.

O Tricolor do Pici fecha o mês enfrentando o Barbalha no dia 29 de janeiro, no Romeirão, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. A partida está marcada para ocorrer às 17 horas.

No ano de 2023, o Fortaleza disputa Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileirão Série A.

Confira agenda de próximos jogos do Fortaleza:

21/01 - 17h30min - Presidente Vargas - Nordestão (Fortaleza x Campinense)

26/01 - 20:00 - Presidente Vargas - Nordestão (Fortaleza x Sergipe)

29/01 - 17:00 - Romeirão - Cearense (Barbalha x Fortaleza)

