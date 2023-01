Bruno Pacheco comenta preparação física do Fortaleza após vitória diante do Caucaia

O Fortaleza venceu o Caucaia por 1 a 0 com gol de Titi na noite desta quarta-feira, 18, no estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do Campeonato Cearense. Com uma equipe mista, o Tricolor do Pici demonstrou um pouco de desentrosamento na partida e, na saída de campo, o lateral Bruno Pacheco comentou a preparação física nesse início de temporada.

"A gente sabe que estamos longe (do ideal) na parte física, mas aos poucos a gente vai encaixando pro restante da competição", ressaltou o atleta do Leão.

Quanto ao resultado, Pacheco comemorou os três pontos e acentuou que a equipe se fortalece com as vitórias. "Importante e fico feliz pela minha estreia com vitória. Fortalece a equipe, o elenco, para ficarmos forte durante o ano, independentemente de quem saia jogando, pois quem tem que crescer é o Fortaleza. Como o Vojvoda fala, não é só os onze, é a equipe toda. Próximo jogo podem estar atuando outros atletas", falou ainda.

A partida diante do Caucaia foi a primeira de Bruno Pacheco com a camisa do Fortaleza. O jogador foi anunciado pelo clube em dezembro de 2022.

