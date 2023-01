"Estava ansioso", diz João Ricardo após estreia no Fortaleza

Goleiro fez sua primeira partida com a camisa tricolor nesta quarta-feira, 18, diante do Caucaia

Um dos reforços do Fortaleza para a temporada, o goleiro João Ricardo estreou pelo Leão do Pici nesta quarta-feira, 18. No Estádio Presidente Vargas, ele foi titular na vitória por 1 a 0 contra o Caucaia e agradeceu o apoio do torcedor. Além disso, também revelou que estava ansioso para a primeira partida com a camisa tricolor.

"Muito feliz, confesso que estava um pouco ansioso. Fazia mais de dois meses que não jogava. Fico muito feliz pelo empenho, pela vitória, pelo apoio que recebi, eu não esperava. Agradeço ao torcedor por todo carinho e apoio", disse.



Após duas temporadas no rival Ceará, o arqueiro chegou ao Leão no começo de janeiro. No time tricolor, ele vai disputar a posição de titular com Fernando Miguel, que foi destaque na equipe em 2022. Além deles, o Fortaleza também conta com Luan Polli e Kennedy na meta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vojvoda avalia atuação de Sammuel e estreia de reforços

Vojvoda destaca chances criadas pelo Fortaleza, mas ressalta: "Faltou efetividade"

Bruno Pacheco comenta preparação física do Fortaleza após vitória diante do Caucaia

Sobre o jogo

O Tricolor do Pici conquistou sua segunda vitória em dois jogos no Campeonato Cearense. O Leão recebeu o Caucaia, no Estádio Presidente Vargas, e saiu de campo vencedor pelo placar de 1 a 0. O zagueiro Titi foi o autor do único gol do confronto.

Por ser início de temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda utiliza as primeiras partidas do ano para fazer testes e dar oportunidades aos jogadores. Dessa forma, o time tricolor entrou em campo com 10 alterações na equipe titular, em relação ao jogo do Iguatu, no último sábado, 14.

Tags