Titi celebra vitória e exalta qualificação do elenco do Fortaleza: "Mantivemos o ritmo"

O zagueiro do Tricolor do Pici ressaltou que mesmo Vojvoda utilizando dois times diferentes contra o Iguatu e Caucaia, o escrete vermelho-azul-e-branco conseguiu manter o bom nível em campo

Autor do gol que garantiu a vitória do Fortaleza sobre o Caucaia, pela segunda rodada do Campeonato Cearense, Titi foi um dos principais destaques da equipe comandada por Vojvoda. Na saída de campo após o jogo, o zagueiro ressaltou a importância de iniciar a temporada com triunfos e elogiou a qualidade do elenco.

Para o duelo contra a Raposa Metropolitana, Vojvoda optou por modificar totalmente a equipe titular em relação ao primeiro jogo da temporada. Para Titi, mesmo com as várias alterações de uma partida para outra, o time conseguiu manter a mesma qualidade e ritmo dentro de campo.

“Muito feliz e agradecido. É um trabalho de todo o grupo. Graças à diretoria conseguimos qualificar um grupo que já era muito bom. Tivemos dois jogos com escalações totalmente diferentes e mantivemos o ritmo. Saímos com o resultado positivo, que é o mais importante. Parabenizar toda diretoria e jogadores, porque o trabalho está no começo. Claro, é importante vencer logo no começo da temporada e ficamos muito felizes”, disse o defensor.

Foco agora é no Nordestão

Com duas vitórias em dois jogos no Campeonato Cearense, o Tricolor do Pici agora muda o foco para a estreia na Copa do Nordeste, que será contra o Campinense, no sábado, 21, às 17h30min, no Presidente Vargas.