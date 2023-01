Novela Lucero: presidente do Colo-Colo afirma que contratou advogados europeus

"Vamos até as últimas consequências para defender o patrimônio do clube", disse Alfredo Stöhwing, presidente do Colo-Colo, em coletiva de imprensa

O caso Lucero ganhou mais um capítulo. O atacante está acertado com o Fortaleza e já está na capital cearense para realizar os trâmites burocráticos para ser o novo reforço do Leão do Pici em 2023.

Porém, o Colo-Colo segue resistente na liberação do jogador e buscará nos tribunais uma resolução que beneficie o clube chileno. Em coletiva de imprensa, o presidente do time, Alfredo Stöhwing, afirmou ter contratado advogados especialistas em direito desportivo para lidar com o caso.

“Vamos até as últimas consequências para defender o patrimônio do clube. Contratamos importantes advogados europeus especializados em direito desportivo para tomar o caso”, falou o mandatário.

Alfredo Stöhwing se refirió a los otros refuerzos, sin dar nombres aún. Y mencionó que hay un equipo de especialistas europeos velando por el patrimonio del club, en relación al tema Lucero @ColoColo pic.twitter.com/Ap38Z0hrxd — Pato Figueroa (@soypatofigueroa) January 10, 2023

Novela Lucero

Lucero treinou até 31 de dezembro na pré-temporada do Colo-Colo, mas não retomou os trabalhos no novo ano e sequer viajou para a parte da preparação realizada na Argentina. Na última terça-feira, 3, a diretoria do clube chileno concedeu entrevista coletiva sobre o tema, confirmando que o centroavante avisou que não retornaria e havia recebido proposta do Leão.

O presidente Alfredo Stöhwing afirmou que o vínculo com Lucero, válido até o final de 2025, não tem multa rescisória e que iria "até as últimas consequências" para defender os "direitos com todo o peso da lei".

O estafe do argentino, por sua vez, entende que o contrato tem, sim, multa rescisória e que o pagamento é suficiente para tirá-lo do Colo-Colo. Em meio ao imbróglio, o Fortaleza se via respaldado juridicamente para concretizar a transferência sem sofrer qualquer sanção.

