Lucero chega a Fortaleza para assinar contrato com o Tricolor

O Fortaleza está cada vez mais próximo de anunciar a contratação do atacante Juan Martín Lucero. O Esportes O POVO apurou que o jogador de 31 anos já está na capital cearense para realizar exames e assinar contrato com o Leão.

O clube do Pici está desembolsando R$ 4,7 milhões (em torno de 900 mil dólares na cotação atual) para tirar o atleta do Colo-Colo, do Chile, e reforçar o elenco tricolor para a temporada 2023. O argentino chegará ao time leonino com contrato válido até o fim de 2025.

Em 2022, o camisa 9 fez 39 jogos pelo time chileno e anotou 24 tentos, além de seis assistências para os companheiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Novela Lucero

O camisa 9 treinou até 31 de dezembro na pré-temporada do Colo-Colo, mas não retomou os trabalhos no novo ano e nem sequer viajou para a parte da preparação realizada na Argentina. Na última terça-feira, 3, a diretoria do clube chileno concedeu entrevista coletiva sobre o tema, confirmando que o centroavante avisou que não retornaria e havia recebido proposta do Leão. O presidente Alfredo Stöhwing afirmou que o vínculo com Lucero, válido até o final de 2025, não tem multa rescisória e que iria "até as últimas consequências" para defender os "direitos com todo o peso da lei".

Sobre o assunto Exclusiva com Boeck: nova função no Fortaleza, reforços e ajuda de Papelin

Fortaleza encaminha empréstimo do volante Fabrício Baiano ao Avaí

Fortaleza paga R$ 4,7 milhões ao Colo-Colo e contrata Juan Martín Lucero

O estafe do argentino, por sua vez, entende que o contrato tem, sim, multa rescisória e que o pagamento é suficiente para tirá-lo do Colo-Colo. Em meio ao imbróglio, o Fortaleza se via respaldado juridicamente para concretizar a transferência sem sofrer qualquer sanção.

Com informações de Lucas Mota

Tags