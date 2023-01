Regularizado, João Ricardo pode estrear pelo Fortaleza contra o Iguatu

Contratado pelo Fortaleza até 2024, o goleiro João Ricardo teve o nome publicado no BID da CBF e pode estrear pelo Tricolor neste sábado, 14, diante do Iguatu, na partida que marca o início do Campeonato Cearense de 2023.

Com a regularização, o goleiro tem condições legais de jogar pelo Fortaleza, ficando a critério da comissão técnica a escalação dele — se tiver condições físicas. João Ricardo se apresentou no Pici dia 2 de janeiro e desde então treina com o restante do elenco.

Destaque do Ceará na temporada 2022, o atleta chega para disputar titularidade com Fernando Miguel. João Ricardo foi o primeiro dos reforços contratados pelo Tricolor a ser regularizado. Ao longo desta semana, outros nomes devem aparecer no BID.



