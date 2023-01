Fortaleza volta ao PV após quase três anos; relembre último jogo do Leão no estádio

No próximo sábado, 14, o Tricolor encara o Iguatu, pela primeira rodada do Campeonato Cearense de 2023, no Estádio Presidente Vargas

A estreia do Fortaleza na temporada de 2023 será marcada por reencontros. No próximo sábado, 14, o Leão do Pici retorna ao Estádio Presidente Vargas, após dois anos e dez meses, para enfrentar o Iguatu, pela primeira rodada do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 16 horas.

O último jogo do escrete vermelho-azul-e-branco no PV foi no dia 4 de março de 2020, quando a equipe visitou o Ferroviário pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Na oportunidade, o Fortaleza saiu de campo derrotado pelo placar de 1 a 0. O zagueiro Juan Quintero fez gol contra.

Para o jogo diante do Iguatu, o público promete ser ainda melhor, já que a torcida do Fortaleza esgotou toda a sua carga de ingressos. Segundo divulgado pelo clube do Pici, 18.822 tricolores garantiram presença no confronto de estreia do estadual de 2023, sendo 16.539 check-ins e 2.283 bilhetes vendidos.

O Estádio Presidente Vargas foi utilizado como hospital de campanha em 2020, durante a pandemia de Covid-19, para atender pacientes diagnosticados com a doença. A estrutura foi desativada em setembro daquele ano, mas o local precisou passar por reformas antes de ser reaberto para jogos.

As obras foram iniciadas apenas em julho de 2021 e encerradas em abril de 2022. Mais de R$ 1,9 milhão foi investido na reforma para troca completa do gramado, instalação de novo sistema de drenagem e irrigação, revitalização da arquibancada e alambrado de vidro, substituição de estruturas metálicas da cobertura, revitalização de vestiários e banco de reservas, instalação de novas catracas e elevadores restabelecidos.

O jogo que marcou a reabertura do estádio foi entre Ferroviário e Botafogo-PB, no dia 21 de maio, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Desde então, o Fortaleza não disputou nenhuma partida no PV com a equipe profissional. Apenas o futebol feminino e categorias de base do Leão jogaram na praça esportiva do bairro Benfica.

