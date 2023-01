Fortaleza irá enfrentar o XV de Piracicaba na segunda fase da Copinha

O Fortaleza conheceu nesta quarta-feira, 11, o adversário da segunda fase da Copinha. O Leão irá enfrentar o XV de Piracicaba, que se classificou como primeiro colocado do grupo 32 ao vencer o Alecrim por 5 a 0. O duelo irá ocorrer na próxima sexta-feira, 13, em horário a ser divulgado pela FPF.

O Tricolor do Pici se classificou para a segunda fase do certame nacional após vitória diante da Juventus-SP na última terça-feira. Ao todo, o grupo cearense somou quatro pontos em três jogos. Além do triunfo já citado, houve um empate diante do São Caetano e uma derrota contra o Remo, com dois gols tomados e dois gols marcados após os três jogos.

O adversário XV de Piracicaba se classificou após vencer o Alecrim por 5 a 0. Ao todo, o time paulista somou sete pontos em três jogos. Além do triunfo, houve ainda uma vitória diante do Nacional-SP por 2 a 1 na primeira rodada e um empate em 1 a 1 contra o Juventude. Foram oito gols marcados e dois tomados na competição até o momento pelo grupo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags