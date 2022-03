Sem receber jogos há dois anos, reabertura do PV está prevista para abril; veja o que mudou

Tradicional praça esportiva do futebol cearense, o estádio Presidente Vargas está na fase final da reforma iniciada em julho do último ano, cujo principal objetivo é a melhora da qualidade do gramado. De acordo com uma nota oficial emitida pela Secretaria de Esportes e Lazer (Secel) ontem, 14, a entrega do PV está prevista para acontecer no final de abril. O Esportes O POVO apurou, entretanto, que a intenção é realizar a reinauguração na data do aniversário da cidade de Fortaleza, dia 13 de abril.

“A reforma do Estádio Presidente Vargas segue dentro do cronograma. A entrega do estádio é caracterizada pelo conjunto de vários aspectos que precedem o cumprimento das exigências para a realização dos jogos oficiais de futebol, incluindo o funcionamento pleno de todos os sistemas operacionais do Estádio e a aprovação dos laudos liberativos (CREA, BOMBEIROS, VISA E SEGURANÇA), junto a Confederação Brasileira de Futebol. A finalização da obra está prevista para o final do mês de abril de 2022”, disse o comunicado.

Utilizado como hospital de campanha entre 18 de abril e 21 de setembro de 2020 para atender pacientes durante o período de agravamento da pandemia causada pela Covid-19, a última vez que o estádio sediou uma partida oficial foi há 2 anos, no dia 15 de março de 2020, quando o Ferroviário derrotou o Pacajus por 1 a 0 pelo Campeonato Cearense, já sem a presença de torcedores devido ao vírus. Desde então, a Arena Castelão tornou-se a única opção para os clubes da capital, como Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Não à toa, o Gigante da Boa Vista terminou 2021 como a arena mais utilizada do Brasil, totalizando 83 partidas.

Com mais de R$ 1,9 milhão investidos para a reforma, o PV terá o mesmo gramado utilizado na Arena Castelão, campo este que foi uma recomendação feita pela Fifa para a Copa do Mundo de 2014, conforme dito por Ozires Pontes, secretário do Esporte do município de Fortaleza ao programa "As Frias do Sérgio", do jornalista Sérgio Ponte, do O POVO.

No processo, foi implementado um novo sistema de drenagem e irrigação, revitalização das arquibancadas, com novas pinturas e manutenções gerais, assim como a melhora da estrutura dos vestiários e banco de reservas para os atletas. Ademais, cabines de transmissão, catracas e telões também foram modernizadas com a inclusão de tecnologias atualizadas.



Melhorias do estádio Presidente Vargas:

Troca completa do gramado

Novo sistema de drenagem

Novo sistema de irrigação

Revitalização da arquibancada

Revitalização do alambrado de vidro

Substituição de algumas estruturas metálicas da cobertura

Revitalização dos vestiários e banco de reservas

Instalação de novas catracas

Elevadores restabelecidos

