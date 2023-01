Ídolo do Colo-Colo detona Lucero: "Terá que pedir desculpas de joelho"

O atacante tem acerto encaminhado com o Fortaleza, mas o Cacique faz jogo duro para dificultar a transferência alegando irregularidades no contrato firmado com o atleta argentino

Um dos maiores ídolos do Colo-Colo, o ex-jogador chileno Carlos Caszely deu sua opinião sobre o impasse envolvendo Martín Lucero com o clube de Santiago. O atacante tem acerto encaminhado com o Fortaleza, mas o Cacique faz jogo duro para dificultar a transferência alegando irregularidades no contrato firmado com o atleta argentino.

Conhecido como "Rei do Metro Quadrado", Caszely não poupou Lucero de críticas durante participação no programa "De fútbol se habla así".

"É uma novidade para o nosso país que os contratos não sejam respeitados. Se Lucero consegue se transferir para o Brasil, não vai ter nenhuma chance de voltar ao Colo-Colo porque a torcida vai tratá-lo bastante mal", afirmou o ex-atacante do Cacique.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caszely ainda comentou sobre a relação de Lucero com os jogadores e a comissão técnica do Colo-Colo. O argentino alvo do Fortaleza no mercado abandonou a pré-temporada da equipe chilena para forçar a saída rumo ao Tricolor.

"Com o técnico fica bastante estremecida a relação. Com os companheiros, não, porque chegará outro goleador e se recordarão (de Lucero) como um homem que jogou bem na temporada. Em dez ano, ninguém vai se lembrar de Lucero", disse.

Sobre o assunto De olho na Libertadores, Fortaleza vai ao Uruguai para avaliar logística e estrutura

João Ricardo no Fortaleza: "Estou no lugar que queria estar"

Gols, movimentação e "hierarquia": por que Fortaleza vê Lucero como 9 ideal

"Se Lucero fica, quando aparecer no túnel do Monumental (estádio do Colo-Colo), a torcida vai criticá-lo. Se começa a fazer gols de novo, o assunto ainda vai lhe custá-lo. Ele terá que pedir desculpas de joelho. Colo-Colo é a equipe mais popular da América do Sul", afirmou Caszely.

Caso Lucero

O argentino de 31 anos tem contrato com o Colo-Colo, do Chile, mas aceitou proposta do Fortaleza e tem acordo encaminhado. O Cacique sinaliza a intenção de endurecer a transação, mas o clube do Pici vê respaldo jurídico para realizar a operação sem qualquer tipo de sanção.

De acordo com o jornalista Cesar Luis Merlo, do portal En Cancha, os chilenos desembolsaram 900 mil dólares (em torno de R$ 4,8 milhões) para ter Lucero por mais três temporadas (2023 a 2025) e o vínculo definitivo tem multa de 1 milhão de dólares (R$ 5,34 milhões na cotação atual). E é este o principal ponto de discórdia no cenário atual.

O Colo-Colo entende que este montante seria uma cláusula de penalidade para a quebra de contrato antecipada, podendo ser acionada apenas a partir de 2024, e, além disso, ainda seria necessário pagar um valor pela negociação em si; o estafe do Lucero, por sua vez, considera que o milhão de dólares é o valor necessário para tirá-lo de Santiago já a partir de agora.

Tags