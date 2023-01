De olho na Libertadores, Fortaleza vai ao Uruguai para avaliar logística e estrutura

Principal competição do primeiro trimestre tricolor, a Copa Libertadores já movimenta as atenções no Pici. De olho na partida contra o Deportivo Maldonado, pela segunda fase prévia do torneio, o Fortaleza viajou ao Uruguai para avaliar a logística e a estrutura local e evitar surpresas no duelo decisivo. A informação foi divulgada pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.

O supervisor de futebol do Tricolor, Júlio Manso, embarcou na última quarta-feira, 4. O objetivo no país vizinho é traçar o melhor roteiro para a estadia da delegação, observando deslocamento de Montevidéu para Maldonado, hotéis, locais para treinamento e o palco do confronto. O funcionário do Leão também estabeleceu contato com dirigentes do adversário.

A partida de ida será no dia 23 de fevereiro, às 21 horas, no estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado. O segundo jogo será em 2 de março, também às 21 horas, na Arena Castelão. A equipe classificada avançará à terceira etapa eliminatória e já garantirá, no mínimo, vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Antes de embarcar para o Uruguai, o Fortaleza entrará em campo no dia 17 ou 18 de fevereiro pela Copa do Nordeste, em duelo como mandante, com adversário a definir. No retorno, também dentro de casa, receberá o Sergipe.

O Tricolor disputará a Libertadores pela segunda edição consecutiva. Em 2022, entrou direto na fase de grupos e chegou às oitavas de final, caindo diante do Estudiantes, da Argentina. Desta vez, começará na etapa prévia.

