Fortaleza está próximo de acerto com Tomás Pochettino, diz jornalista

Jogador já trabalhou com Juan Pablo Vojvoda no Defensa y Justicia e no Talleres, ambos clubes da Argentina

O Fortaleza segue ativo no mercado da bola. Dessa vez, o clube tricolor está próximo de acertar a contratação do meio-campista Tomás Pochettino, que atuou pelo River Plate em 2022. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo.

O jogador, inclusive, já trabalhou com Juan Pablo Vojvoda no Defensa y Justicia e no Talleres, da Argentina. Com o aval do treinador, o Leão do Pici negocia a chegada do meia de 26 anos por empréstimo de um ano com opção de compra.

Além do Fortaleza, o Cruzeiro também tenta a contratação de Pochettino. No entanto, o time tricolor leva vantagem nas tratativas pelo argentino.

Tomás Pochettino

Velho conhecido de Vojvoda, Pochettino pertence ao Austin FC, da MLS. Ele foi comprado pelo time norte-americano após se destacar no Talleres, clube que atuou entre 2018 e 2021. Na sua última temporada, emprestado ao River Plate, ele disputou 24 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Em 2022, o meia enfrentou o Tricolor do Pici pela Libertadores da América. Vestindo a camisa do River, ele sofreu o pênalti do time argentino diante do Fortaleza no confronto disputado na Arena Castelão. O jogo em questão terminou empatado em 1 a 1.

