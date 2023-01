João Ricardo reedita parceria com Pacheco no Fortaleza: "A gente ficou muito feliz"

Após duas temporadas atuando no rival Ceará, jogadores reeditarão parceria no Tricolor do Pici em 2023

O Fortaleza apresentou o goleiro João Ricardo nesta quinta-feira, 5, no Centro de Excelência Alcides Santos. Com contrato válido até dezembro de 2024, o novo camisa 1 do Leão revelou que conversou com Bruno Pacheco, que também trocou o Ceará pelo Tricolor, durante as negociações.

"O Fortaleza chamou os dois. Cada jogador tem sua opção de escolha, ele escolheu vir, eu também escolhi. A gente conversava, o Pacheco é como um irmão para mim. A gente ficou muito feliz de receber proposta daqui (do Fortaleza). Estamos muito motivados."

Após atuarem por duas temporadas no rival Ceará, os atletas chegam ao Fortaleza para fortalecer o plantel tricolor. Essa será a terceira vez que os jogadores atuarão juntos na carreira. Além da passagem no rival, João Ricardo e Bruno Pacheco jogaram juntos na Chapecoense em 2019.

Pego de surpresa

Durante sua apresentação, o goleiro revelou que foi surpreendido com a proposta feita pelo Fortaleza e também disse que sabia das críticas que iria sofrer por trocar de rival.

"Confesso que fui pego de surpresa de receber a proposta de um rival, mas fiquei muito feliz. A partir do momento que resolvi aceitar a proposta sabia das críticas, mas estou no lugar que queria estar", comentou.

