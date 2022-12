Fortaleza realiza último treino de 2022; elenco ganha folga no Ano Novo

O Fortaleza finalizou suas atividades em 2022 nesta sexta-feira, 30. Sob o comando de Vojvoda, o elenco principal do Leão do Pici realizou seu último treinamento antes do fim do ano. Os jogadores terão folga no Ano Novo e se reapresentarão na próxima segunda-feira, 2.

Com alta expectativa para a temporada de 2023, o plantel leonino deve ter novidades já na reapresentação. O goleiro João Ricardo, que atuou no rival Ceará em 2021 e 2022, é esperado no Pici para iniciar a pré-temporada, conforme apurou o Esportes O POVO.

No Leão, o ex-camisa 1 do Vovô disputará posição com Fernando Miguel, que terminou a temporada como titular e teve contrato renovado. Luan Polli e Kennedy, ambos com vínculo até o final de 2023, também integram o grupo de atletas.



A estreia do time tricolor na temporada será no Campeonato Cearense, no dia 14 de janeiro, às 16h, contra o Iguatu, no Estádio Presidente Vargas. Além do estadual, o Fortaleza disputará a Copa do Nordeste, CONMEBOL Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão Série A durante o ano de 2023.

