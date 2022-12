Fortaleza se acerta com Atlético-GO e Internacional e fecha compra de Dudu

Leão do Pici ficou com a maior fatia dos direitos econômicos do lateral-direito de 25 anos. Contrato do atleta com o clube cearense terá duração de três anos

O Fortaleza está muito próximo de anunciar mais um reforço para a temporada de 2022. Trata-se do lateral-direito Dudu, que estava por último no Atlético-GO. O Leão do Pici conseguiu chegar a um acordo com o Dragão e o Internacional, clubes detentores dos direitos econômicos do jogador, e acertou a compra do atleta de 25 anos. O vínculo dele com o time cearense será de três anos.

Na noite desta quarta-feira, 28, o Atlético-GO divulgou o acerto da venda de 40% dos direitos econômicos de Dudu ao Fortaleza. Na negociação, o clube goiano conseguiu manter 10% de participação em caso de alguma negociação futura envolvendo o atleta.

O Esportes O POVO apurou que o escrete vermelho-azul-e-branco também chegou a um acordo com o Internacional e, dessa forma, terá a maior fatia dos direitos econômicos do defensor. Assim como o Atlético-GO, o Colorado também manteve uma certa porcentagem de Dudu.

O Leão do Pici deu início aos trabalhos de pré-temporada na última segunda-feira, 26, no Centro de Excelência Alcides Santos. Antes mesmo de ser anunciado, Dudu se apresentou ao novo clube logo no primeiro dia de atividades. Portanto, o lateral já está indo para o quarto dia de treinamentos no Fortaleza.

Com o acerto entre todas as partes, o atleta deve ser oficializado em breve pelo clube cearense.

Com informações de Afonso Ribeiro.



