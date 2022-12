Paz exalta Boeck e celebra nova fase: "A história não poderia acabar agora"

Ex-goleiro foi apresentado como novo assessor executivo de futebol do clube nesta quinta-feira, 29, no Pici

O Fortaleza apresentou o ex-goleiro Marcelo Boeck como seu novo assessor executivo de futebol na tarde desta quinta-feira, 29. No Pici, o ídolo tricolor concedeu entrevista coletiva, explicou sua nova função e demonstrou gratidão ao Leão.

Além disso, o ex-camisa 1 foi elogiado pelo presidente do clube, Marcelo Paz. Na oportunidade, o mandatário enalteceu a história de Boeck no Fortaleza e comemorou a continuidade do ídolo no Tricolor de Aço.

"Ainda bem que não estamos falando de uma despedida, estamos falando de uma continuidade em outra função. O Boeck transcende a questão do atleta, é um ídolo. É uma pessoa que aprendi a ter uma admiração muito grande. Vivemos de tudo aqui no Fortaleza. Essa história não poderia acabar agora. Não dá para falar da história do Fortaleza sem falar do Boeck e não dá para falar do Boeck sem falar do Fortaleza", disse.

Durante a sua apresentação, Marcelo Boeck aproveitou o momento para demonstrar seu carinho pelo Leão do Pici, onde disputou 159 jogos entre 2017 e 2022.

"Fico muito feliz de ter essa oportunidade de continuar num clube que me fez melhor como pessoa e profissional, mais vitorioso ainda. Espero poder contribuir da melhor maneira. O Fortaleza é minha casa, é o lugar que me sinto à vontade", comentou.

Vencedor no Fortaleza

No Leão, Boeck conquistou a Taça dos Campeões Cearense (2017), dois acessos, Série B do Campeonato Brasileiro (2018), vaga na Sul-Americana, vaga na Libertadores Tetracampeão Cearense (2019, 2020, 2021 e 2022) e Bi do Nordeste (2019 e 2022).

