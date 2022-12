Fortaleza amplia gramado do Alcides Santos; obra deve ser entregue em março

A pedido do técnico Vojvoda, o campo principal do centro de excelência Alcides Santos está sendo aumentado. As obras começaram na última segunda-feira, 26

O Fortaleza segue qualificando as estruturas do clube. A pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda, o campo principal do centro de excelência Alcides Santos está sendo aumentado. As obras começaram na última segunda-feira, 26, e a estimativa é que o novo espaço seja entregue em março, conforme apurou o Esportes O POVO.

Para ampliar o local de treinamento, foi derrubada a antiga academia, que era ocupada pelo setor de estoque do clube. O processo de demolição foi realizado com o suporte de um trator ainda na segunda-feira.

Na terça-feira, 27, foi feita a escavação para dar início à instalação do equipamento de drenagem. O preenchimento de brita e areia já foi concluído, e o plantio da grama foi realizado. Na tarde desta quinta-feira, 29, será iniciado o processo de adubação e irrigação até o enraizamento da área verde. De acordo com o clube, o gramado deve estar pronto para treinamentos em março.



O orçamento para execução ainda será divulgado de forma oficial pelo clube. Em outubro, o coordenador de obras do Tricolor do Pici, Daniel Levi, informou ao Esportes O POVO que o valor deve girar em torno de R$ 400 mil.

No centro de treinamento Ribamar Bezerra, em Maracanaú, mais dois gramados sintéticos estão sendo feitos, além de outras melhorias nos alojamentos.

Fortaleza inaugura hotel

No dia do aniversário do clube, em 18 de outubro, o Fortaleza inaugurou o Hotel Ribamar Bezerra, que aumenta a capacidade de alojamento de atletas e comissão técnica na sede tricolor. O novo equipamento fica ao lado do Hotel Otoni Diniz, que já é utilizado para concentração do time nas vésperas dos jogos em casa desde 2017.



