Emprestado pelo Fortaleza, Felipe Alves conta por que decidiu atuar no gol: "Goleiro não pagava"

Time cearense acertou o empréstimo do arqueiro ao São Paulo em julho deste ano até o fim de 2023, data que o vínculo do jogador com o Leão do Pici é encerrado

A decisão de se tornar goleiro não dependeu exclusivamente de Felipe Alves. Pelo menos não no início. O atleta, que terminou 2022 como dono da meta do Tricolor Paulista, iniciou sua trajetória debaixo das traves ainda criança, mas não por vontade de atuar na posição. O jogador possui contrato com Fortaleza até o fim de 2023 e está emprestado ao São Paulo.

"Na época da escola, quando estudava, todo mundo da minha escola fazia escolinha de futebol. Na época meus pais não tinham condição financeira de bancar a escolinha, e eu acabe indo para o gol, porque na escolinha, goleiro não pagava", disse Felipe Alves em entrevista à SPFC Play.

Mais tarde, com uma condição financeira melhor, os pais de Felipe Alves propuseram a ele a mudança de posição, uma vez que agora poderiam arcar com a mensalidade da escolinha, mas o garoto já havia tomado gosto pela função.

"Depois de um ano ou dois, a condição melhorou e meu pai falou que, se eu quisesse jogar na linha, ele teria condições de pagar, mas disse que estava gostando, tive a oportunidade de ir para a linha e não quis", prosseguiu.

A partir de então Felipe Alves percorreu um longo caminho até chegar ao São Paulo, abrindo mão de muitas coisas para realizar seu sonho de ser um jogador profissional e se sacrificando diariamente ao ter de sair de Itaquera, bairro onde morava, para treinar em Jundiaí, no Paulista, dependendo de transporte público.

"Comecei a me aperfeiçoar, aprender os gestos. Acordava cedo, às 3h, 4h da manhã, para pegar o primeiro metrô e trem para ir a Jundiaí treinar, voltar para São Paulo e depois ir para a escola á noite. Foram tempos difíceis, mas você tem que pagar o preço", concluiu.

Felipe Alves chegou ao São Paulo em julho deste ano para preencher a lacuna deixada por Jandrei, que lesionou as costas, depois que o jovem Thiago Couto, revelado na base, não teve atuações convincentes. Em 2023, porém, a concorrência pela titularidade na meta tricolor ficará ainda mais forte, já que o clube contratou Rafael, ex-Atlético-MG.

Felipe Alves no Fortaleza

O time cearense acertou o empréstimo do goleiro ao São Paulo em julho deste ano até o fim de 2023, data que o vínculo do jogador com o Leão é encerrado. Com a camisa do Tricolor do Pici, foi campeão do Campeonato Cearense (3x), da Copa do Nordeste (1x) e ainda esteve presente nas campanhas do Campeonato Brasileiro que garantiram o tricolor na Sul-Americana e Libertadores, além de ter sido peça fundamental na luta contra o rebaixamento para a Série B em 2020.





