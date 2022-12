Agora dirigente, Boeck explica cargo no Fortaleza e afirma: "É uma nova etapa"

Ídolo do Leão do Pici foi apresentado como assessor executivo de futebol após encerrar a carreira como jogador

O ex-goleiro Marcelo Boeck foi apresentado como assessor executivo de futebol do Fortaleza nesta quinta-feira, 29. Durante a coletiva, o ídolo tricolor explicou a nova função no Leão do Pici e expôs sua alegria em continuar no clube, agora como dirigente.

"É um cargo novo. Isso passa por qualificação, experiência vivida no futebol. Aquele ‘feeling’ do que acontece no dia a dia dentro do vestiário. Vou estar atuando nesse elo entre comissão, direção e jogadores. Estou começando do zero, é uma nova etapa. Estou gostando muito", disse.

Desde 2017 defendendo a meta do Tricolor do Pici, Marcelo revelou que a decisão de se aposentar dos gramados foi definida há algum tempo. O agora ex-camisa 1 atuou em 159 partidas pelo Leão ao longo de seis temporadas.

"A gente vai amadurecendo com o passar do tempo (a ideia de parar). Eu já tinha decidido com a minha esposa que esse ano seria o último uns três, quatro meses antes de acabar o Campeonato. Após o jogo contra o Santos, houve a primeira conversa. Apresentei aquilo que eu entendia ao Marcelo e ao Alex", confidenciou.

Reconhecido dentro do clube como um líder, Boeck também confidenciou a reação do elenco e da comissão em relação à sua nova função e brincou sobre o novo traje de trabalho.

"A vestimenta muda, tem que abrir mais o guarda-roupa. Me surpreendeu positivamente. Uma das coisas que o Vojvoda falou para mim foi 'só não quero que tu mude tua maneira de ser, se tu chegou até aqui é por aquilo que tu foi, do teu caráter, profissionalismo'. A recepção está sendo muito bacana."

Em outro momento da entrevista, o novo assessor executivo de futebol esbanjou felicidade em continuar no Pici e aproveitou o momento para demonstrar seu carinho pela equipe leonina.

"Fico muito feliz de ter essa oportunidade de continuar num clube que me fez melhor como pessoa e profissional, mais vitorioso ainda. Espero poder contribuir da melhor maneira. O Fortaleza é minha casa, é o lugar que me sinto à vontade", comentou.

Vencedor no Fortaleza

No Leão, Boeck conquistou a Taça dos Campeões Cearense (2017), dois acessos, Série B do Campeonato Brasileiro (2018), vaga na Sul-Americana, vaga na Libertadores Tetracampeão Cearense (2019, 2020, 2021 e 2022) e Bi do Nordeste (2019 e 2022).

