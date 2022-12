Emprestado pelo Fortaleza, João Paulo é flagrado em exame antidoping no Náutico

Emprestado pelo Fortaleza na temporada de 2022, o zagueiro João Paulo foi flagrado no exame antidoping durante sua passagem pelo Náutico, clube que defendeu neste ano. A substância apontada foi a tetrahidrocanabinol (THC), conhecida como maconha. A informação foi divulgada pelo jornalista Demétrio Vecchioli e confirmada pelo Esportes O POVO.

Devido ao teste positivo para a THC em exame antidoping, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) suspendeu o defensor de 25 anos por um mês. A punição já está sendo cumprida, tendo em vista que o início dela foi dado no dia 20 de dezembro e permanecerá até 19 de janeiro de 2023.

Sobre o assunto Quem é Wesley Braga, atacante observado por Vojvoda no time principal do Fortaleza

Bruno Pacheco fala sobre adaptação no Fortaleza e impressões de Vojvoda: "Já fui cobrado"

Bruno Pacheco explica escolha pelo Fortaleza e diz: "Estou me sentindo em casa"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fortaleza, clube detentor dos direitos de João Paulo até 31 de dezembro de 2023, se pronunciou sobre o assunto por meio de nota oficial:

"Ciente sobre o assunto, o Fortaleza Esporte Clube informa que acompanha todo o desenrolar do caso. João Paulo tem contrato até 31 de dezembro de 2023. Em negociações para um novo empréstimo, agora ao Inter de Limeira-SP para a disputa da Série A1 do Campeonato Paulista, o atleta irá cumprir sua punição até a data final estabelecida e deve se apresentar ao novo clube em seguida", disse o clube.

João Paulo não possui mais nenhum vínculo com o Náutico, clube que defendeu e 2022. Portanto, o próprio jogador foi notificado sobre o flagra no exame antidoping e arcou com a própria defesa.

Outra polêmica de João Paulo

Esta não é a primeira polêmica envolvendo o nome de João Paulo. No começo deste ano (2022), o zagueiro foi vetado de defender o Náutico em competições da CBF e não pôde enfrentar o Campinense-PB, pela Copa do Nordeste, por não ter o esquema vacinal contra a Covid-19 completo na época.

O atleta, inclusive, contrariou as orientações do Fortaleza, que instruiu cada atleta do elenco a tomar as vacinas contra a Covid-19 em 2021. João Paulo, porém, terminou aquele ano sem tomar nenhuma dose da imunizante por conta própria. Sua primeira vacina veio a ocorrer apenas no dia 11 de janeiro e a segunda em fevereiro de 2022.

João Paulo chegou ao Fortaleza em 2020, mas nunca conseguiu se firmar no elenco principal. Ele disputou apenas nove partidas entre os profissionais. Seu principal destaque foi na equipe sub-23 do Tricolor, durante a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2021. Na atual temporada, atuou emprestado no Náutico, onde realizou 23 jogos.

Tags