João Paulo contrariou orientação do Fortaleza e não se vacinou por opção própria

Impossibilitado de defender o Náutico em competições da CBF por não estar com o ciclo vacinal para a Covid-19 completo (pelo menos duas doses), o zagueiro João Paulo, que pertence ao Fortaleza, não havia se vacinado anteriormente por opção própria.

Foi o que informou o Fortaleza após questionamentos do Esportes O POVO, nesta quarta-feira, 26. O Tricolor enfatizou, no entanto, que o zagueiro, assim como todos os atletas, foi orientado a tomar as vacinas, mas era o único do elenco de 2021 que não havia tomado nenhuma dose.

Mesmo assim, João Paulo fez oito partidas pelo time profissional e 15 pela equipe Sub-23, no Brasileiro de Aspirantes, já que em 2021, tanto a CBF quanto as Federações do Brasil exigiam apenas que os jogadores fossem testados para a Covid-19 antes de cada jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia 21 de janeiro, no entanto, a Confederação decidiu incluir no Guia Médico de Medidas Protetivas para o Futebol Brasileiro a obrigação da vacinação plena, para jogadores e membros da comissão técnica.

No atual elenco do Fortaleza, apenas um jogador, que ascendeu recentemente para o grupo dos profissionais, não está com o ciclo vacinal completo, mas o clube não revelou quem.

O Tricolor também se manifestou a favor da exigência feita pela CBF “por questões de segurança sanitária e já orienta todos os seus jogadores para que isso aconteça”.



Impedido de jogar por ter ciclo de vacinação incompleto

O departamento médico do Náutico realizou o rastreamento vacinal do elenco no início de janeiro e descobriu que João Paulo não havia se vacinado. Ele tomou a primeira dose no dia 11 de janeiro de 2022 e terá que aguardar pelo menos 60 dias para tomar a segunda dose.

O zagueiro, portanto, não poderá atuar pelo Timbú em competições da CBF até o final de março — período tem Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Isso porque a Confederação exige um prazo de 14 dias após a segunda dose para inscrição em campeonatos.

Apenas no Campeonato Pernambucano o defensor terá oportunidade de entrar em campo, já que uma dose e o teste para a Covid-19 são suficientes para liberar o atleta para jogar.

João Paulo tem 25 anos e foi emprestado pelo Fortaleza ao time pernambucano até o final da temporada de 2022. Ele possui contrato com o Leão até o fim de 2023.





Tags