Bruno Pacheco explica escolha pelo Fortaleza e diz: "Estou me sentindo em casa"

Novo reforço do Fortaleza, o lateral Bruno Pacheco foi apresentado pelo clube nesta quarta-feira, 28, no Centro de Excelência Alcides Santos. Com vínculo até o fim de 2024, o jogador revelou os bastidores da negociação e afirmou que já se sente em casa no Pici.

"Sou um cara grato por tudo. A gente definiu tudo muito rápido. Joguei três anos contra o Fortaleza e hoje tenho a felicidade de vestir essa camisa. Quando a proposta foi colocada na mesa, foram apenas dois dias para a definição. Estou aqui para ajudar, estou me sentindo em casa. Podem contar comigo", comentou o lateral.

Por atuar três anos pelo Ceará, Pacheco jogou tendo a torcida do Fortaleza contra ele algumas vezes. Agora, a história será diferente. Vestindo tricolor, o jogador de 31 anos espera um bom relacionamento com os tricolores e elogiou as festas promovidas pelos torcedores.

"Espero que me recebam super bem. São três anos jogando contra o Fortaleza e agora posso representar essas cores. Tenho certeza que vão continuar fazendo as lindas festas que fazem na arquibancada."



Ainda durante sua apresentação, o lateral justificou sua escolha pelo Leão do Pici, mesmo sendo alvo de interesse de outros clubes da Série A do Brasileirão.

"O projeto, acolhimento, a grandeza do clube, adaptação da cidade, a valorização do ser humano e do atleta. Tudo isso conta. Eu sei que posso ajudar o clube," finalizou.

Chegada ao Leão

O Fortaleza desembolsou R$ 2 milhões para adquirir 80% dos direitos de Bruno Pacheco junto ao Ceará. O vínculo do lateral-esquerdo com o clube do Pici será até o dia 31 de dezembro de 2024, com opção de renovação por mais um ano.

