Quem é Wesley Braga, atacante observado por Vojvoda no time principal do Fortaleza

Com 22 anos, jogador tem passagem pelo futebol árabe e é visto como uma aposta no Leão do Pici

A reapresentação do elenco do Fortaleza ocorreu na última segunda-feira, 26, no Centro de Excelência Alcides Santos. E, na volta aos treinos, uma cara nova foi notada. Trata-se do atacante Wesley Braga. Aos 22 anos, o atleta vem sendo observado por Vojvoda e sua comissão técnica nesta pré-temporada.

Em contato exclusivo com o Esportes O POVO, o presidente do clube, Marcelo Paz, confirmou a informação e detalhou mais sobre a chegada do jogador ao Tricolor de Aço. Anteriormente, Wesley vinha treinando com o time sub-23 do Fortaleza. A performance agradou a comissão técnica e Vojvoda decidiu avaliar o jogador no elenco principal.

"A gente trouxe (o Wesley) no final do ano passado, é um atleta que tinha ido muito bem no mundo árabe. Jovem, perfil de investimento. Vojvoda vai observá-lo nesse início de trabalho", revelou Paz.

O atacante foi revelado pelo Santa Cruz do Rio Grande do Sul e logo se transferiu para o futebol árabe. Lá, Wesley teve destaque no Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, em 2021, quando disputou 13 partidas e contribuiu com duas assistências. Ele ainda acumula passagens por Maccabi Netanya, de Israel, e Gulf Heroes, também dos Emirados Árabes.

Ele tinha contrato com o Dnipro-1, da Ucrânia, mas não chegou a entrar em campo pelo clube devido à guerra que o país vive.

