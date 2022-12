Bruno Pacheco fala sobre adaptação no Fortaleza e impressões de Vojvoda: "Já fui cobrado"

Em coletiva, o defensor falou sobre o processo de adaptação no novo clube e elogiou os companheiros e o ambiente de trabalho; atleta revelou cobrança de Vojvoda logo na primeira conversa com o técnico

Apesar de ter sido apresentado somente nesta quarta-feira, 28, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco já treina com o elenco desde o dia 26, data da reapresentação do plantel para a pré-temporada. O atleta inclusive já havia conhecido as instalações do clube no dia 17 de dezembro, um dia depois de ter sido anunciado pelo Tricolor.

Em coletiva, o defensor falou sobre o processo de adaptação no novo clube e elogiou os companheiros e o ambiente de trabalho.

“Foi muito bom, só tenho elogios. A diretoria tem esse discurso de que independente se você é o porteiro ou o presidente todos tem o objetivo de fazer o Fortaleza crescer mais. O pessoal brincou comigo porque jogamos várias vezes contra, agora a favor, que antes eu tentava dificultar um pouquinho ali (risos)”, disse Bruno Pacheco.

“São grandes jogadores, grandes pessoas. Fico feliz de estar podendo participar de um grupo tão legal. Essa alegria que tem no dia a dia, só sorrisos, todo mundo se respeita, que é o mais importante. O ambiente é muito leve”, completou.

Impressões sobre Vojvoda

Bruno Pacheco falou sobre as primeiras impressões do técnico Juan Pablo Vojvoda. O lateral revelou que já foi cobrado pelo comandante e exaltou o trabalho de recuperação do Fortaleza sob o comando do argentino no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2022, no qual deixou a lanterna e conquistou uma vaga na Copa Libertadores.

“Minha primeira conversa que tive com o Vojvoda foi muito boa, já fui cobrado (risos). Espero que eu possa corresponder e ajudar a todos. […] Nesse pouco tempo que estou trabalhando com ele e a conversa que tive com ele na semana passada, vai me cobrar bastante. E eu deixei bem claro para ele que eu também quero ser cobrado para poder estar evoluindo dentro da equipe”, revelou.

“Os resultados mostram isso (que Vojvoda é um grande técnico). Na fase mais difícil que o clube teve no ano passado manteve o treinador porque acreditava no trabalho dele. Ele é um cara bem elétrico, agitado. O pessoal fala: “Pacheco, vai se acostumando que ele é desse jeito”; mas ele é um cara que deixa bem claro: o importante são os jogadores. Claro que todo o staff do clube e todo mundo tá remando para o mesmo lado. Então ele tem essa valorização do atleta e do ambiente de trabalho”, concluiu.

