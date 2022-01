Ex- Fortaleza, João Paulo desfalca Náutico em competições da CBF por não completar esquema vacinal

O jogador tomou a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 no dia 11 de janeiro

O zagueiro João Paulo, ex-Fortaleza, não atuou na partida diante do Campinense-PB nesta terça-feira, 25, pela Copa do Nordeste. O zagueiro foi vetado porque não completou o esquema vacinal contra a Covid-19. De acordo com informação divulgada pelo Blog do Torcedor, do Jornal do Comércio, o jogador tomou a primeira dose do imunizante no dia 11 de janeiro.

Em comunicado oficial, o Náutico-PE confirmou que o atleta aguarda a segunda dose do imunizante. "João Paulo, zagueiro, aguarda a realização da segunda dose da vacinação, conforme o protocolo exigido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol)", informou.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última sexta-feira, 21, a obrigatoriedade da vacinação completa contra a Covid-19. Com isso, jogadores e membros de comissão técnica precisam tomar as duas doses do imunizante (ou dose única) para serem inscritos em competições nacionais.

O clube informou que o departamento médico realizou o rastreamento vacinal do elenco no início de janeiro. Segundo a diretoria, a CBF comunicou acerca da obrigatoriedade da vacinação três dias antes do início da Copa do Nordeste.



João Paulo não poderá jogar até o final de março. Isso porque a CBF exige um prazo de 14 dias após a segunda dose para inscrição em campeonatos. Nesse período, o Timbu disputa duas competições organizadas pela entidade: a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

O jogador de 25 anos foi emprestado pelo Fortaleza ao time pernambucano até o final da temporada de 2022. O defensor possui contrato com o Leão até o fim de 2023. O defensor foi capitão da equipe cearense no último Brasileirão de Aspirantes. O Tricolor do Pici teve a defesa menos vazada da competição com seis gols sofridos em 16 jogos.



