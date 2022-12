Alex Santiago exalta Bruno Pacheco e revela: "Há algum tempo era admirado no clube"

Após três temporadas no rival Ceará, jogador chega ao Leão do Pici para reforçar a defesa tricolor

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 28, no Pici. Novo reforço do Fortaleza, o atleta de 31 anos expôs sua alegria em acertar com o clube tricolor. O contrato de Pacheco com o Leão é válido até o final de 2024.

Durante a apresentação do jogador, o vice-presidente e diretor de futebol do Fortaleza, Alex Santiago, revelou que o clube tinha interesse no atleta há algum tempo e que o lateral sempre foi muito elogiado pelo técnico da equipe, Juan Pablo Vojvoda.

"É um atleta que há algum tempo era admirado no clube por seu desempenho e postura. Vojvoda sempre falava muito bem quando o enfrentava. Bruno está sendo recebido com todo carinho pelos funcionários, comissão técnica, diretoria. É um atleta com perfil que o Fortaleza busca", disse o dirigente.

Após três temporadas vestindo a camisa do rival Ceará, Bruno Pacheco reforçará a defesa do Fortaleza com o aval do treinador argentino. Inclusive, o jogador confidenciou a primeira conversa com o novo comandante que, segundo ele, foi primordial para o acerto.

"Tive uma conversa com o professor Vojvoda. Ele quer contar comigo, isso foi muito importante para a decisão de estar aqui hoje", revelou.

Chegada ao Leão

O Fortaleza desembolsou R$ 2 milhões para adquirir 80% dos direitos de Bruno Pacheco junto ao Ceará. O vínculo do lateral-esquerdo com o clube do Pici será até o dia 31 de dezembro de 2024, com opção de renovação por mais um ano.

