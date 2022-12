Em post, Galhardo afirma estar pronto para 2023 no Fortaleza: "Bateria recarregada"

Jogador se reapresenta com o elenco tricolor na tarde desta segunda-feira, 26, no Centro de Excelência Alcides Santos

O atacante Thiago Galhardo se mostra ansioso para voltar às atividades no Fortaleza. Através de uma postagem no seu Instagram, o jogador, que se reapresenta nesta segunda-feira, 26, citou momentos importantes durante as férias.

"Férias chegando ao fim hoje, e só tenho que agradecer pelos dias incríveis, pelas novas oportunidades, conhecimento e aprendizagem que tive ao longo desse período de descanso. Poder viajar, desfrutar e estar com meus filhos, foi sensacional", disse o camisa 91.

Galhardo ainda afirmou que se sente mais do que pronto para poder retornar às atividades normais no Fortaleza. O jogador é uma das esperanças da torcida para a temporada de 2023.

"Bateria recarregada, me sinto mais do que pronto para voltar ao batente. Colocar novamente corpo e mente em ação, para que 2023 seja um ano repleto de sucesso e conquistas. Que Deus abençoe a todos nós, sempre! Beijão do TG", finalizou.

Galhardo no Fortaleza

Desde que chegou ao Pici, o atacante disputou 21 partidas e marcou sete gols, além de contribuir com uma assistência. Galhardo se tornou um dos principais jogadores do Leão na arrancada do clube no returno do Brasileirão de 2022.

