Fortaleza na Libertadores: sorteio, possíveis adversários, potes e regulamento

Leão do Pici inicia a trajetória na fase 2 da pré-Libertadores e está no pote 1. O adversário será conhecido no sorteio desta quarta-feira, 21

O Fortaleza conhece nesta quarta-feira, 21, o seu adversário, ou possível, da segunda fase da pré-Libertadores. O sorteio dos confrontos das fases prévias da competição acontece a partir das 12 horas, no horário de Brasília. O evento acontece em Assunção, capital do Paraguai, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), e é transmitido no canal oficial da entidade no YouTube.

Na última sexta-feira, 16, o ranking de clubes da Conmebol foi divulgado e o Leão do Pici apareceu na 78ª posição. Com isso, a equipe de Juan Pablo Vojvoda está no pote 1 do sorteio da fase 2 da pré-Libertadores e, devido a este cenário, terá a condição de jogar a segunda partida do confronto eliminatório em casa.

Além do escrete vermelho-azul-e-branco, outros sete clubes compõem o pote 1 da segunda fase prévia. São eles: Atlético-MG, Cerro Porteño-PAR, Sporting Cristal-PER, Independiente Medellín-COL, Millonarios-COL , Huracán-ARG e Always Ready-BOl.

Segundo previsto em regulamento, os clubes do pote 1 enfrentam as equipes do pote 2. Portanto, os possíveis adversários do Fortaleza na fase 2 da pré-Libertadores são: Universidad Católica-EQU, Carabobo-VEN, Magallanes-CHI, Curicó Unido-CHI, Deportivo Maldonado-URU ou outras três equipes que avançarem da primeira fase.

As três vagas restantes da fase 2 serão definidas entre os seis times que estão presentes na primeira eliminatória. Nacional-PAR, El Nacional-EQU e Zamora-VEN compõem o pote 1, enquanto os adversários do pote 2 são: Sport Huancayo-PER, Nacional Potosí-BOL e Boston River-URU.

Os duelos da terceira e última eliminatória serão definidos por um chaveamento, que também será conhecido no sorteio desta quarta-feira, 21. Cada partida da fase 2 representará uma chave, denominadas de C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8, respectivamente. Portanto, os confrontos da fase 3 serão da seguinte forma: C1 x C8, C2 x C7, C3 x C6, C4 x C5.

Dessa forma, todas as equipes têm a possibilidade de se enfrentar na fase 3, sem qualquer restrição de potes. O Fortaleza, inclusive, pode encarar o Atlético-MG na última eliminatória. Uma das chances do confronto entre brasileiros acontecer é caso o Leão seja a primeira bola sorteada do pote 1 da fase 2 (C2) e o Galo a última (C8), ou vice-versa.

Segundo a data base divulgada pela Conmebol, os jogos do Leão do Pici na segunda eliminatória da Libertadores estão previstos para os dias 22 de fevereiro e 1º de março. A fase 1 está marcada para os dias 8 e 15 de fevereiro, enquanto os da última fase estão para os dias 8 e 15 de março.

A pré-Libertadores definirá os quatro clubes que ocuparão as vagas restantes do pote 4 do sorteio da fase de grupos, que será realizado no dia 22 de março. Já estão presentes os seguintes times: Liverpool-URU, Deportivo Pereira-COL, Ñublense-CHI e Patronato-ARG.

Potes da Copa Libertadores

Fase 1

Pote 1

Nacional-PAR

El Nacional-EQU

Zamora-VEN

Pote 2

Sport Huancayo-PER

Nacional Potosí-BOL

Boston River-URU

Fase 2

Pote 1

Atlético-MG

Cerro Porteño-PAR

Sporting Cristal-PER

Independiente Medellín-COL

Millonarios-COL

Huracán-ARG

Always Ready-BOL

Fortaleza-BRA

Pote 2

Universidad Católica-EQU

Carabobo-VEN

Magallanes-CHI

Curicó Unido-CHI

Dep.Maldonado-URU

E1 (classificado da primeira fase)

E2 (classificado da primeira fase)

E3 (classificado da primeira fase)

