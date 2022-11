Com proposta do Fortaleza em mãos, Vojvoda avalia renovação na Argentina

Diretoria do Tricolor apresentou ao técnico argentino um novo projeto de trabalho, com os objetivos para a temporada 2023. Os dirigentes do Tricolor seguem confiantes em uma renovação

Bastante cobiçado no mercado da bola, o técnico Juan Pablo Vojvoda está na Argentina, de onde vai avaliar a proposta de renovação feita pelo Fortaleza. Confiante, a diretoria tricolor aguarda a resposta do argentino.

A reunião de avaliação da temporada, que Vojvoda disse em várias coletivas que gostaria de ter com a diretoria, foi realizada na última quinta-feira, 10, com a presença de Marcelo Paz, Alex Santiago e Geraldo Luciano, presidente e vices do Fortaleza.

Na conversa, foi apresentado ao treinador um novo projeto de trabalho, com os objetivos para a temporada 2023. A parte financeira é tratada com o empresário de Vojvoda. Apesar do argentino ter afirmado que pediu de sete a dez dias para responder, na última coletiva concedida, a diretoria não estabeleceu prazo e o deixou à vontade.

Os dirigentes do Tricolor seguem confiantes numa possível renovação com Vojvoda. "Acredito que o Fortaleza é uma grande opção para ele, porque ele já conhece o clube, sabe o que esperar da gente, é um clube que quer continuar crescendo e joga junto nos bons e maus momentos", afirmou Marcelo Paz.

Além do Tricolor, Vojvoda é desejado por equipes como Vasco da Gama, Corinthians, Atlético-MG e Santos. O jornalista Cesar Luis Merlo, do canal argentino TyC Sports, publicou no Twitter que além do Fortaleza, apenas o Cruz-Maltino e o Santos já fizeram proposta ao treinador.

Decisões quanto ao elenco, como por exemplo quais dos jogadores com contratos serão mantidos ou negociados (os principais), devem ser tomadas somente após a definição do comando técnico do Leão para a próxima temporada.

+Fortaleza se reapresenta no final de dezembro para iniciar a pré-temporada de 2023



