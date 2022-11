Vojvoda recusa proposta do Vasco, segundo portal

O técnico Juan Pablo Vojvoda recusou a proposta de treinar o Vasco na próxima temporada. A informação é do portal portal Globo Esporte, do Rio de Janeiro. O comandante tricolor deu a resposta negativa aos cariocas na noite da última segunda-feira, 14, por meio dos representantes do argentino.

O Vasco apostava em contar com Vojvoda pelo projeto esportivo proporcionado pela SAF, que pretende investir em um elenco competitivo na próxima temporada. Com a negativa do técnico, o cruzmaltino já mira outros nomes no mercado, como o português Antonio Oliveira, que atualmente treina o Cuiabá.

Sobre o assunto Juninho Capixaba não fica no Fortaleza para 2023

Proposta do Fortaleza para Vojvoda tem contrato longo e investimento em reforços

Com proposta do Fortaleza em mãos, Vojvoda avalia renovação na Argentina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Proposta do Fortaleza

Conforme apurado pelo Esportes O POVO, Vojvoda avalia as propostas na Argentina, ao lado da família, que inclui uma extensão de vínculo no Fortaleza. O Leão do Pici apresentou um projeto esportivo robusto ao técnico e deseja firmar um contrato mais longo, com duração até dezembro de 2024, quando encerra o mandato de Marcelo Paz, atual presidente do clube.

O investimento no elenco promete ser ousado. Além da reposição de algumas peças que devem sair, a diretoria prometeu mais reforços, de modo a tornar o grupo maior e mais forte, dando mais opções para que a comissão técnica possa rodar os atletas, devido às muitas competições.

+ "Ainda não decidi", diz Vojvoda sobre permanência no Fortaleza

Tags