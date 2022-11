Em dois anos, Vojvoda venceu 22 dos 23 clubes que enfrentou na Série A

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda segue firmando o seu nome na história do Fortaleza. Após um primeiro turno de Série A finalizado na lanterna da competição, o treinador conseguiu conduzir a equipe a uma remontada, onde o time terminou o torneio com a classificação para a fase preliminar da Copa Libertadores de 2023 após uma vitória diante do Santos.

Os números do argentino nos dois anos em que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro são muito positivos. De acordo com O Gol, em 76 jogos a beira do campo, foram 32 vitórias, 17 empates e 27 derrotas, com 90 gols marcados pelos jogadores e 84 vazados.

Na lista de times que enfrentou na competição, Vojvoda venceu 22 dos 23 oponentes. O único clube que o treinador argentino não conseguiu somar nenhum ponto foi o Botafogo de Luís Castro, que voltou à Série A em 2022. Nos dois embates contra o Glorioso até aqui, foram dois reveses para o Leão.

Com a vitória sobre o Santos, todos os outros oponentes que Vojvoda teve na Série A foram vencidos, fosse em jogo de turno ou de returno, nos últimos dois anos.

Situação de Vojvoda com o Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda possui contrato com o Fortaleza até o final de 2022. Time e técnico já conversam sobre uma renovação, embora a concorrência de outros grandes clubes brasileiros esteja cada vez maior e mais forte. Ao falar sobre o assunto, o treinador argentino especificou que os aspectos mais importantes para ele em um projeto para 2023 são: família e projeto desportivo.

