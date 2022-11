Fortaleza encara o Santos na última rodada da Série A em busca de vaga na pré-Libertadores

Para conquistar a classificação para o principal torneio do continente, o time cearense precisa vencer o Peixe neste domingo, 13, na Vila Belmiro, e torcer por derrota do Atlético-MG ou empate do América-MG

O Fortaleza fará seu último jogo de 2022 neste domingo, 13, a partir das 16 horas, quando enfrenta o Santos na Vila Belmiro. A partida é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo para o Tricolor do Pici, que busca uma vaga na fase preliminar na Copa Libertadores.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda chega embalada para o duelo após a goleada por 6 a 0 sobre o RB Bragantino. O Leão ocupa a 10ª colocação, com 52 pontos, três a menos que o Botafogo, que abre o G-8.

Para conquistar a classificação ao principal torneio do continente, o time cearense precisa vencer o Peixe e torcer por derrota do Atlético-MG (7º) para o Corinthians, na Neo Química Arena, ou empate do América-MG (9º) diante do Atlético-GO, no Independência. Como Athletico-PR (6º) e Botafogo (8º) se enfrentam, o Tricolor ultrapassa um deles com um triunfo — se igualar a pontuação do Furacão, ganha no saldo de gols.

Autor de dois tentos contra o RB Bragantino, o centroavante Silvio Romero encara o duelo como uma final. O argentino ressaltou que a equipe busca manter o rendimento da última partida para conquistar a vaga na competição internacional.

"Pouco tempo (de treinamento) como tivemos quase o ano todo. Foi um ano com muitos jogos, muitas viagens. Então estamos acostumados em enfrentar os jogos com pouco tempo de preparação. Esperamos que no domingo tenhamos um jogo parecido com o jogo passado com a seriedade que tivemos e da maneira com que jogamos. Sabemos que é como uma final, o sonho da Libertadores", destaca.

O Santos chega para o embate já sem pretensões no campeonato. O Peixe ocupa a 12ª posição na tabela, com 47 pontos. Assim, não tem mais chances de classificação à Libertadores e já está garantido na Copa Sul-Americana.

Desfalques e retornos

Para a partida, o técnico Vojvoda terá os desfalques do volante Fabrício Baiano, com desconforto no joelho esquerdo, e do atacante Robson, que não foi relacionado para o duelo. Clube não informou se ele está lesionado ou ficou fora por decisão do treinador. O camisa 7 havia ficado no banco de reservas na goleada contra o RB Bragantino. O meia Lucas Crispim, recuperado de lesão muscular, é opção para o jogo. O Tricolor do Pici não possui baixas por suspensão.

Do lado do Santos, o técnico Orlando Ribeiro não poderá contar com Bauermann, suspenso, Ed Carlos, com contusão no ombro, e Soteldo, que se recupera de lesão no bíceps femoral da coxa direita. Alex Nascimento, com edema na coxa esquerda, Felipe Jonatan, com lombalgia, e o atacante Lucas Braga, com pubalgia, são dúvidas para o confronto.

Por outro lado, o comandante santista conta com os retornos do zagueiro Luiz Felipe e do meia Vinícius Zanocelo, que estavam suspensos diante do Botafogo.



Santos x Fortaleza



Santos

4-3-3: João Paulo; Nathan, Maicon, Luiz Felipe e Lucas Pires; Camacho, Carabajal e Rodrigo Fernández; Ângelo Gabriel, Marcos Leonardo e Luan.



Fortaleza



4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero (Lucas Crispim); Moisés, Pedro Rocha (Romarinho) e Thiago Galhardo.



Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos

Data: 13/11/2022

Horário: 16 horas

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa/RJ)

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO



