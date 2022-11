Recuperado, Lucas Crispim viaja e reforça Fortaleza diante do Santos

Camisa 10 estava com edema muscular na coxa esquerda e foi baixa nos dois últimos jogos, mas está à disposição para a rodada final do Brasileirão

O Fortaleza terá um reforço importante para o embate decisivo diante do Santos, no próximo domingo, 13, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro: o meia Lucas Crispim foi liberado pelo departamento médico e viaja com a delegação para a partida, apurou o Esportes O POVO.

O camisa 10 havia sido baixa nos dois jogos mais recentes do Tricolor, contra Atlético-GO e RB Bragantino, ambos na Arena Castelão. No empate em 1 a 1 com o Dragão, domingo, 6, e na goleada por 6 a 0 sobre o Massa Bruta, quarta-feira, 9, o armador estava com edema na região anterior da coxa esquerda.

Recuperado, Crispim integra o grupo do Leão que embarca na tarde desta sexta-feira, 11, com destino a Santos, palco do confronto diante do Peixe — clube que o meia já defendeu, por sinal. O camisa 10 pode ser opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda para o time titular.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na atual temporada, o jogador de 28 anos disputou 45 partidas, com um gol marcado e cinco assistências.

O jogo contra o Alvinegro é decisivo para o Fortaleza em relação a qual competição internacional disputará em 2023. Caso vença o Peixe e América-MG ou Atlético-MG tropece, o Tricolor conseguirá vaga na fase prévia da Libertadores; se não houver esta combinação de resultados, o time do Pici irá para a Copa Sul-Americana.

Sobre o assunto Todos os atacantes do Fortaleza tem contrato com o clube para 2023

Após demissão de Barbieri, Vojvoda vira segundo técnico mais longevo da Série A

Romero reconhece baixo desempenho na Série A, mas valoriza marca de gols em 2022

Tags