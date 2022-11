Após demissão de Barbieri, Vojvoda vira segundo técnico mais longevo da Série A

No Tricolor do Pici desde maio de 2021, Vojvoda soma mais de um ano e seis meses à frente do time cearense. Abel Ferreira, do Palmeiras, passa a liderar o ranking

Com a demissão de Maurício Barbieri do comando técnico do RB Bragantino na última quinta-feira, 10, Juan Pablo Vojvoda assumiu o posto de segundo treinador mais longevo da Série A. O argentino do Tricolor do Pici está atrás apenas de Abel Ferreira, do Palmeiras, que com mais de dois anos à frente do Verdão, passa a liderar o ranking.

Anunciado pelo Fortaleza em 4 de maio de 2021, Vojvoda totaliza mais de um ano e seis meses no comando do clube cearense. Abel Ferreira, por outro lado, está no Palmeiras desde outubro de 2020 – ou seja, superou a marca de duas temporadas no time paulista.

Pelo Tricolor do Pici, Vojvoda conquistou feitos inéditos na Série A. Na temporada anterior, terminou o torneio na quarta colocação, algo inédito para o futebol nordestino no Brasileirão dos pontos corridos. Em consequência, garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, tornando o Fortaleza o primeiro cearense a disputar o certame continental.

Neste ano, mesmo figurando como lanterna por diversas rodadas do primeiro turno, Vojvoda protagonizou uma campanha de recuperação histórica no returno e chega, para a última rodada, com possibilidades reais de conquistar novamente uma classificação para a Libertadores.

Expectativa por renovação

Com contrato até o fim desta temporada, Vojvoda ainda não definiu qual será seu futuro para 2023. A decisão deve ser tomada apenas após o término da competição. Alex Santiago, vice-presidente e diretor de futebol do Fortaleza, falou ao Esportes O POVO no início de novembro que o clube tem preparado uma série de medidas para convencer Juan Pablo Vojvoda a renovar com o Leão.

“Estamos trabalhando em conversas já há algum tempo, construindo um projeto para o Vojvoda. A ideia é que ele entenda que não é só ficar mais um ano, mas que o clube pode o ajudar a evoluir na carreira dele. E o Fortaleza pode evoluir no próximo ano, isso é muito importante. Fortaleza foi um dos clubes que mais evoluíram no Brasil”, disse o diretor.