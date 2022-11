Para ir à Libertadores, Fortaleza precisa vencer Santos e do tropeço de um concorrente

A 37ª rodada da Série A foi encerrada nesta quinta-feira, com as vitórias de Atlético-MG e Botafogo por 3 a 0 sobre Cuiabá e Santos, respectivamente.

Com os esses resultados, o Fortaleza caiu para a 10ª posição na classificação e já sabe o que precisa para conquistar uma vaga no G-8 na última rodada, no fim de semana, para ir à Pré-Libertadores de 2023.

O Tricolor tem 52 pontos, assim como o América-MG, estando atrás do Coelho por ter uma vitória a menos. O Botafogo é o 8º, com 53, tendo à frente o Atlético-MG e o Athletico-PR, em 7º e 6º, respectivamente, ambos com 55 pontos. A briga pelo G-8 envolve essas cinco equipes.

Se fizer a parte dele e vencer, o Fortaleza precisa contar apenas com uma derrota do Atlético-MG para o Corinthians, na Neo Química Arena, ou tropeço do América-MG diante do Atlético-GO, no Independência.

Isso acontece porque o Tricolor pode alcançar o Galo em número de pontos, mas ultrapassá-lo pelo número de vitórias ou simplesmente somar mais pontos que o Coelho. Como Botafogo e Athletico-PR se enfrentam, o Leão ultrapassa um deles com um triunfo — se igualar a pontuação do Furacão, ganha no saldo de gols —, portanto só precisaria deixar mais uma equipe para trás, no caso, Atlético-MG ou América-MG.

Todos os jogos que ainda possuem relevância na última rodada da Série A estão marcados para iniciar às 16 horas do domingo, 13.



