Adversário do Fortaleza, Santos é o segundo time que menos finaliza no returno do Brasileirão

O Fortaleza entra em campo neste domingo, 11, às 16 horas, contra o Santos, que vive uma reta final de temporada melancólica. O momento dos dois times é diferente, já que a equipe alvinegra vem de uma sequência negativa e o Tricolor do Pici briga por vaga na Libertadores.



Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Peixe viu seu ataque virar vilão nos compromissos finais de 2022. Exemplo disso é que a equipe comandada pelo interino Orlando Ribeiro é a segunda que menos finaliza em todo o returno do Campeonato Brasileiro.



Restando apenas uma partida para o fim do torneio, são 199 chutes e 22 gols marcados na segunda parte deste Brasileirão - média de uma bola na rede a cada nove finalizações.



Na última partida do time alvinegro, inclusive, foi atropelado pelo Botafogo, perdendo por 3 a 0 e terminando o jogo diante do rival sem finalizar sequer uma vez ao gol. Com o resultado, deu adeus às chances de disputar a Libertadores.



Já o Fortaleza precisa vencer e contar com uma derrota do Atlético-MG para o Corinthians, na Neo Química Arena, ou tropeço do América-MG diante do Atlético-GO, no Independência. (Com Gazeta Esportiva)